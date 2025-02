Utili a 1,1 miliardi (+34%) per il Gruppo cassa centrale

Il Gruppo Cassa Centrale ha chiuso l'esercizio 2024 con una raccolta diretta aumentata del 6,7% a oltre 71 miliardi di euro e una indiretta cresciuta dell'11% a 49 miliardi. Ma anche con un aumento dei finanziamenti netti alla clientela di 48,6 miliardi (+1,5%) e nuovi crediti per complessivi 8,6 miliardi (+6,3%). Lo scorso anno ha anche "guadagnato" 145.00 nuovi clienti.

In una nota l'istituto ha assicurato la conferma del "rigoroso approccio nella gestione del credito deteriorato, con il coverage ratio del totale a 81% e una ulteriore riduzione del Npl ratio lordo a 3,5% (era del 4,2 alla fine del 2023, ndr)".

L'utile netto è schizzato a 1,168 miliardi con un'impennata del 34%, mentre i margine di interesse hanno raggiunto i 2,456 miliardi (+2,5%) e le commissioni nette gli 837 milioni (+5,3%).

"In questi primi cinque anni dalla costituzione del Gruppo abbiamo lavorato per potenziare il legame con i territori, interpretato secondo i valori cooperativi- ha commentato il presidente Giorgio Fracalossi - Gli ottimi risultati ottenuti anche nell'esercizio 2024 ci consentono di riaffermare la modernità del nostro modello di servizio, che affonda le sue radici nella storia e fa della capacità di relazione delle nostre Banche di credito cooperativo, Casse rurali e Raiffeisenkassen la chiave di sviluppo delle comunità locali".

"In uno scenario di tassi di interesse favorevole all'attività bancaria, ci siamo concentrati sui fattori distintivi del modello di business del nostro Gruppo - ha concluso l'amministratore delegato Sandro Bolognesi - La significativa crescita della raccolta dei risparmi della clientela è il segnale della fiducia che soci e clienti ripongono nelle banche del Gruppo".



