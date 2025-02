Urso, Stellantis ha le radici, ma anche il futuro in Italia

"Dopo le dimissioni di Tavares da Stellantis c'è stato un significativo cambio di rotta. Abbiamo rimesso sulla strada giusta l'auto italiana. Da quel momento giungono notizie positive, come oggi quella sulla produzione della Cinquecento a Mirafiori". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, inaugurando a Bolzano la Casa del Made in Italy.

Secondo Urso, queste notizie "corrispondono pienamente agli impegni che Stellantis si è assunto con il Piano Italia per investire negli stabilimenti italiani. Sono infatti previste, senza risorse pubbliche, oltre due miliardi di investimenti negli stabilimenti italiani e oltre sei miliardi garantiti alla componentistica". "Stellantis ha le radici, ma anche il futuro in Italia", ha ribadito il ministro.



