Urso, Bolzano una delle realtà produttive più significative

"Bolzano è una delle realtà più significative sul piano produttivo, anche per la sua diversificazione, dal turismo all'industria siderurgica. E' infatti uno dei punti centrali dell'economia produttiva del nostro Paese, nel cuore dell'Europa. Per questo è particolarmente importante che lo Stato e il ministero del Made in Italy siano presenti sul territorio nello spirito dell'autonomia e della collaborazione con le istituzioni locali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, inaugurando a Bolzano la Casa del Made in Italy.

Urso ha definito la Casa del Made in Italy un "hub, che accoglie le istanze del territorio, ciascuno con la sua specificità produttiva". Qui - ha proseguito - "saranno fornite le informazioni direttamente alle piccole e medie imprese, come anche alle eccellenze, mettendoli a conoscenza degli strumenti a disposizione a livello nazionale e locale". Il ministro ha ribadito l'impegno del Governo per una unificazione e semplificazione degli incentivi.



