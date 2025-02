Tre scialpinisti lanciano allarme valanga sul Latemar, salvi

Si sono concluse intorno alle 13.30 le operazioni di bonifica per una valanga che si è staccata poco dopo mezzogiorno dal versante nord di cima del Forcellone nel gruppo del Latemar ad una quota di circa 2.500 metri, nei pressi di forcella dei Campanili.

L'allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 12.20 da parte di un gruppo di tre scialpinisti, dei quali uno è stato parzialmente coinvolto nel distacco di neve senza restarne sepolto e risultando illeso.

La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero con l'unità cinofila del Soccorso alpino e speleologico per escludere la presenza di altre persone.

Un operatore della stazione di Moena si metteva a disposizione a Pozza di Fassa insieme ad un'unità cinofila della Polizia di Stato, per fornire eventuale supporto. La bonifica tramite Artva, sonda, dispositivo Recco ed unità cinofila, portata a termine da parte del personale a bordo del velivolo ha permesso di escludere la presenza di altri scialpinisti sotto la valanga.



