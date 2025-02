Sciopero magistrati: Toniatti,riforma più danni che vantaggi

"Esprimo una forte perplessità su questo ddl di riforma della giustizia: vedo più danni che gli asseriti vantaggi. Siamo di fronte a riforma cospicua, non marginale". Lo ha detto, durante l'assemblea pubblica organizzata a Trento dalla giunta distrettuale dell'Anm del Trentino Alto Adige per lo sciopero della magistratura, il professore emerito della facoltà di giurisprudenza di Trento, Roberto Toniatti.

"La riforma non tocca solo la separazione delle carriere, ma è una riforma giurisdizionale e della giustizia disciplinare.

Una riforma molto pesante e incisiva, fatta senza concertazione con Parlamento e magistratura. Ciò che mi sembra più lesivo dell'ordine costituzionale è che nei primi sei mesi di ogni legislatura, il Parlamento debba compilare una lista delle persone da sorteggiare. Significa che ogni maggioranza si fa il suo Csm. Avvilente anche il metodo del sorteggio per le componenti togati, che significa deresponsabilizzazione delle scelte e deprimere le possibilità di associazionismo della magistratura", ha detto Toniatti durante il suo intervento.





