René Benko resta altri 2 mesi in custodia cautelare

L'ex tycoon René Benko resta in custodia cautelare a Vienna per altri due mesi. Lo ha stabilito il Tribunale della capitale austriaca convalidando per la seconda volta il provvedimento restrittivo.

Il 47enne è stato arrestato lo scorso 23 gennaio nella sua villa ad Innsbruck su richiesta della Procura anticorruzione di Vienna che indaga sul mega crack del suo gruppo Signa. Per i giudici non è venuto meno il rischio di reiterazione. A questo punto Benko resta rinchiuso nel carcere di Vienna. La prossima udienza di convalida deve essere fissata entro il 28 aprile.

Anche la Procura di Trento aveva lo scorso dicembre chiesto il suo arresto per operazione immobiliari nel nordest.



