Mobilità elettrica, un nuovo pacchetto di misure per potenziarla

Con un ampio pacchetto di misure, la Giunta provinciale conta di potenziare la mobilità elettrica su tutti i livelli. "Il settore mobilità attualmente è responsabile del 44% delle emissioni di gas serra altoatesine", ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata a Palazzo Widmann. "Per questo, il Piano Clima Alto Adige 2040 mira a ridurre il traffico di veicoli con motore a combustione del 40%, aumentando la percentuale di veicoli elettrici. Parimenti - aggiunge Kompatscher - stiamo lavorando per aumentare il numero di chilometri percorsi con mezzi pubblici del 70% entro il 2030. Infine, stiamo studiando l'uso delle tecnologie a idrogeno per applicazioni specifiche".

In provincia di Bolzano, nel 2024 la quota di veicoli elettrici tra le nuove immatricolazioni di auto private è salita al 14,8%. A confronto, in Unione europea la quota è stata del 13,8% e in Italia del 4,16%. Dal 2018 i finanziamenti per la mobilità elettrica in Alto Adige sono aumentati costantemente: solo nel 2024, la Provincia autonoma di Bolzano ha stanziato 1,65 milioni di euro per l'acquisto di veicoli elettrici (nel 2018: 87 mila euro). 806.546 euro di contributi sono stati erogati nel 2024 per l'installazione di un totale di 777 sistemi di ricarica (nel 2018: 75.449 euro per 77 sistemi di ricarica).

Ci sono nuove prospettive per quanto riguarda le tariffe di ricarica: dal 1° marzo 2025, i clienti Alperia potranno ricaricare il proprio veicolo elettrico in Alto Adige, sulla rete Neogy, a un prezzo speciale di 0,35 euro per chilowattora (kWh) con la tariffa EasyCharge Plus. Per i non clienti, la tariffa è di 0,45 euro/kWh o 0,55 euro/kWh per la ricarica rapida.

La Provincia autonoma di Bolzano ha fissato obiettivi chiari anche per la sua infrastruttura elettrica: entro la fine del 2026, in Alto Adige dovrebbero esserci in totale 1000 punti di ricarica e se ne prevede almeno uno in ognuno dei 116 Comuni del territorio. La crescente domanda di energia rinnovabile per i veicoli elettrici deve essere soddisfatta. La Provincia sta quindi continuando a sostenere gli impianti fotovoltaici per le piccole imprese, con i contributi introdotti nel 2023. Da allora, sono stati installati oltre 45 megawatt di capacità fotovoltaica aggiuntiva.



