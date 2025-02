Individuati responsabili dei danneggiamenti al mercato di Trento

Sono stati individuati dalle forze dell'ordine e denunciati i tre ragazzi ritenuti responsabili dei danneggiamenti e degli episodi di violenza avvenuti nella mattina di oggi al mercato cittadino di Trento. Si tratterebbe di due ragazzi di 24 anni e una ragazza di venti anni, tutti e tre senza fissa dimora, di origine marocchina e irregolari sul territorio nazionale. I tre - a quanto apprende l'ANSA - sono stati fermati dalla Polizia locale subito dopo i fatti mentre cercavano di rubare una bicicletta in via San Pio X.

La Questura di Trento ha denunciato i giovani per danneggiamento e minacce, mentre la Polizia locale per tentato furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo essere stati portati al Comando della Polizia locale, e aver vandalizzato anche un auto del corpo cittadino, i tre sono stati trasferiti in Questura per il provvedimento di espulsione.

I due giovani sono già stati trasferiti al Cpr di Gradisca d'Isonzo, mentre per la ragazza sono in corso le procedure per il rimpatrio.



