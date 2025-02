Gdf Trento, un arresto per possesso di stupefacenti e contanti

Nella giornata di ieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno arrestato un quarantenne nella cui abitazione a Trento sono stati sequestrati complessivi 25 grammi di cocaina, 18 di hashish e 1.490 euro in contanti. L'operazione, condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Trento, nasce dal riscontro di alcune notizie acquisite in ordine ad una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere all'interno di un'abitazione situata nel quartiere Gardolo del capoluogo trentino.

Durante un appostamento, le Fiamme Gialle hanno notato un uomo sospetto, decidendo così di fermarlo ed identificarlo; sottoposto ad un controllo con l'ausilio del cane antidroga Aron, quest'ultimo ha immediatamente segnalato la presenza di sostanza stupefacente sulla persona. È quindi scattata una perquisizione domiciliare, al termine della quale i finanzieri hanno rinvenuto, all'interno di un mobile del soggiorno, il quantitativo di hashish sottoposto a sequestro ed una parte dei soldi, mentre sul tavolo della cucina è stata rinvenuta la cocaina ed un rotolo di pellicola per il confezionamento. La restante parte dei soldi è stata invece individuata nella camera da letto.

Dopo l'arresto dell'uomo, un 41enne di origini tunisine irregolare sul territorio nazionale, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA