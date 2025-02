Accordo in Austria per un governo senza la destra Fpoe

I tre principali partiti centristi in parlamento in Austria hanno raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione senza il Partito della Libertà (Fpoe) di estrema destra. A cinque mesi dalla vittoria dell'Fpo alle ultime elezioni parlamentari è stata trovata un'intesa fra la Oevp, l'Spoe e i Neos. Un primo tentativo di formare una coalizione di governo con gli stessi tre partiti è fallito a gennaio, dopodiché l'euroscettico e filorusso Herbert Kickl (Fpoe) è stato incaricato di formare un governo, ma non ci è riuscito.

Il programma di governo è stato presentato in Parlamento in tarda mattinata. Come annunciato, è previsto un consolidamento del bilancio senza una procedura di deficit dell'Ue, oltre a un significativo inasprimento della legge sull'asilo e a sgravi per gli inquilini. È previsto anche un "programma di base per la protezione dell'infanzia", fa sapere l'Apa. I leader dei tre partiti hanno già presentato il loro programma di governo al Presidente federale Alexander Van der Bellen in un incontro personale, come annunciato dalla Cancelleria presidenziale. Il Presidente federale ora "esaminerà attentamente" il programma, ha dichiarato. Anche il leader dell'Oevp Christian Stocker, il leader dell'Spoe Andreas Babler e il leader di Neos Beate Meinl-Reisinger hanno informato il Presidente federale dei passi finali per la formazione del governo. Nel programma di oltre 200 pagine intitolato: "Fare la cosa giusta ora. Per l'Austria" si sottolinea il 'consenso e il pragmatismo' su cui si basa l'accordo. I maggiori progressi per l'Austria sono sempre derivati da "consenso, cooperazione e fiducia".



