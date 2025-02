Via del Commercio, domani i lavori per la bretella provvisoria

Oltre 48.500 euro per 45 giorni di lavori per approntare una "soluzione temporanea per decongestionare dal traffico la zona commerciale di via Maccani" e alleggerire la pressione in attesa del nuovo svincolo. Sono l'importo, la durata e gli obiettivi della bretella provvisoria per la cui realizzazione oggi è stato consegnato il cantiere di Trento Nord all'impresa Tasin Tecnostrade Srl di Terre d'Adige.

L'avvio dei lavori, ha confermato la Provincia in una nota, è previsto per domani. Il collegamento provvisorio "permetterà l'accesso alla provinciale 235 dell'Interporto provenendo dalla zona commerciale di via Maccani". La corsia sarà a senso unico: da via del Commercio, in prossimità del sottopasso alla statale 12, verso la provinciale 235 in direzione interporto, casello A22 di Trento nord, Rotaliana e val di Non.

L'opera anticipa l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235 dell'Interporto (S-339) il cui bando europeo è previsto nei prossimi mesi.



