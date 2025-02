Toni Ebner lascia dopo 30 anni la direzione del 'Dolomiten'

"Dopo 30 anni di successi come direttore e un totale di 40 anni di attività professionale nella redazione del Dolomiten, Toni Ebner lascerà l'ufficio e la redazione su sua richiesta il 28 febbraio di quest'anno. Toni Ebner ha informato ieri il Consiglio di Amministrazione di Athesia della sua decisione personale", informa il gruppo editoriale in una nota. Il suo successore è Elmar Pichler Rolle.

"Sotto la direzione di Toni Ebner, il Dolomiten ha consolidato la sua posizione di leader dei media locali. I necessari adattamenti al mondo dei media in costante evoluzione sono stati perfettamente gestiti. Oggi i lettori altoatesini possono ottenere notizie aggiornate e accuratamente studiate attraverso diversi canali di informazione. Sempre sotto la guida di Toni Ebner, il Dolomiten ha anche ampliato notevolmente la sua gamma di prodotti e sezioni per i lettori", si legge nella nota.

"Inoltre, Toni Ebner ha fondato il Wiku come caporedattore, è stato il primo caporedattore di Zett e dal 1997 anche caporedattore della piattaforma online Stol. L'impegno di Toni Ebner nei confronti dei giornali delle minoranze è particolarmente degno di nota. Nel 2001 è stato cofondatore e primo presidente di Midas, l'Associazione europea dei giornali di minoranza".

Il Cda di Athesia ha riconosciuto "i risultati ottenuti da Toni Ebner, lo ha ringraziato per il suo impegno e gli ha augurato salute, felicità e benestare per il futuro".

Dal primo marzo 2025, Elmar Pichler Rolle sarà responsabile del Dolomiten come direttore, ha deciso ieri il Cda di Athesia.

Pichler Rolle è un giornalista professionista che è entrato a far parte della redazione del Dolomiten nel 1979 (sotto il direttore Toni Ebner Senior) e ha assunto la direzione del giornale domenicale Zett nel 1991. Dal 1995 e fino al 2014, la sua attività professionale è stata sospesa a causa degli impegni politici (vicesindaco di Bolzano, parlamentare, assessore provinciale e presidente Svp). Negli ultimi otto anni, il 65enne bolzanino è stato responsabile della comunicazione del Gruppo Athesia.

Il cda di Athesia ha augurato a Elmar Pichler Rolle "una buona mano e tanto successo nella sua nuova posizione di responsabilità".



