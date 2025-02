Spaccio, minacce e rapina, denunciati 2 minorenni a Bolzano

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bolzano hanno denunciato in stato di libertà due minorenni, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, estorsione e rapina.

L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia di un 15enne che avrebbe acquistato circa 10 grammi di marijuana dai due denunciati, suoi conoscenti, con la promessa di pagarli in seguito. Non avendo saldato il debito, i due, con percosse e minacce, gli avrebbero poi estorto un pc portatile ed una giacca. In più, nei giorni successivi, lo avrebbero aggredito alle spalle portandogli via il portafogli.

Le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due minorenni hanno permesso di rinvenire e sequestrare sia il pc portatile, sia la giacca, oltre a 13 tirapugni di forma e materiali diversi, un bilancino di previsione e circa cinque grammi fra marijuana e cocaina.



