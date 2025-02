S. Chiara, Michela Marchiori nuova direttrice Pronto soccorso

Michela Marchiori, veneta di origine (è nata a Mirano), è stata promossa direttrice dell'Unità operativa di medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Con il ritiro di Claudio Ramponi, andato in pensione a fine 2023, era già "facente funzione", ma oggi è arrivata la nomina formale da parte del direttore generale di Apss, Antonio Ferro, sulla base, informa una nota, "dell'ottimo esito del colloquio selettivo e della valutazione del curriculum professionale".

L'incarico avrà durata quinquennale e scatterà dal 1/o marzo: "Continua il nostro impegno per garantire agli ospedali trentini direttori di comprovata esperienza e professionalità", ha dichiarato Ferro.

La nuova direttrice ha una laurea in medicina e chirurgia conseguita all'Università di Padova dove, nel 2011, si è specializzata in medicina interna con indirizzo d'urgenza. Dopo la specializzazione ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali negli ospedali di Vicenza, Rovigo e Dolo e ha svolto attività di ricerca negli Stati Uniti al dipartimento di medicina dell'Università Washington di Seattle e al dipartimento di emergenza del Mater Hospital di Dublino (Irlanda).

Dal marzo del 2012 svolge attività clinica nell'Unità operativa di medicina d'urgenza e pronto soccorso di Trento e era anche stata responsabile della struttura semplice "Osservazione breve e pronto soccorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA