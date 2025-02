Questura chiude per 30 giorni un locale a Madonna di Campiglio

Il questore di Trento, Fabrizio Mancini, ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico di Madonna di Campiglio per 30 giorni. Il locale - informa la Questura - era stato teatro, nei mesi scorsi, di numerosi episodi di violenza. La notifica del provvedimento è stata effettuata da parte del personale della Polizia di Stato di Trento e della compagnia dei carabinieri di Riva del Garda.

Il provvedimento è stato emesso in seguito all'attività istruttoria svolta dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, sulla base degli interventi e della documentazione raccolta dai militari della stazione dei carabinieri di Madonna di Campiglio, che hanno proposto la sospensione della licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il locale in questione, nel corso dei mesi, è stato teatro di diversi episodi di violenza, tra cui liti per futili motivi e risse, fino ad arrivare alle aggressioni con armi improprie, culminati lo scorso 12 febbraio nell'accoltellamento di due giovani da parte di un uomo, attualmente detenuto con l'accusa di tentato omicidio. Agli episodi di violenza, si sommano numerose violazioni delle norme amministrative che regolano le attività di pubblico spettacolo, l'impiego di addetti ai servizi di controllo non iscritti nell'apposito elenco e una gestione delle uscite di sicurezza altamente pericolosa.



