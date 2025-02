Lea, Trentino ben oltre la sufficienza per cure essenziali

La sanità trentina non solo ha livelli ben oltre la sufficienza in tutti e tre gli indicatori, prevenzione, area distrettuale e ospedaliera, ma nell'area della prevenzione ha raggiunto il risultato di 98 punti, ponendosi in cima alla classifica nazionale per questo settore, così come nell'area ospedaliera dove con 97 punti è in testa a tutte le Regioni e Province autonome; bene anche l'area distrettuale con 83 punti. Sono i risultati del rapporto del Sistema di Garanzia riferito al 2023, ovvero il monitoraggio sui Livelli Essenziali di Assistenza del Ministero della salute, che ha l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini italiani un'erogazione dei Lea appropriata e uniforme. Complessivamente, in base al monitoraggio, la Provincia autonoma di Trento è ai primi posti, dopo Veneto e Toscana e a pari merito con Emilia Romagna, si legge in una nota della Provincia di Trento.

"I dati del Sistema di Garanzia confermano l'eccellenza del nostro sistema sanitario e l'impegno costante della Provincia autonoma di Trento nel garantire ai cittadini servizi di qualità. Essere ai vertici nazionali in prevenzione e nell'area ospedaliera è un motivo di orgoglio e un riconoscimento importante del lavoro che è stato svolto. Sappiamo, tuttavia, che ogni risultato è un punto di partenza: per questo continueremo a investire nella sanità pubblica, con un'attenzione particolare al potenziamento dell'assistenza territoriale, per rendere il sistema ancora più accessibile e vicino alle esigenze delle persone. Ed è in questa prospettiva che stiamo lavorando anche alla nuova organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. Va poi ricordata la realizzazione del nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trentino, un'infrastruttura che non solo potenzierà l'offerta sanitaria, ma consentirà di integrare al meglio la componente universitaria, rafforzando così la formazione e la ricerca medica nel nostro territorio. Un progetto strategico che guarda al futuro della sanità trentina e alla crescita delle competenze e dell'attrattività del settore",delle competenze nel settore", commenta in questo modo il presidente Maurizio Fugatti i dati del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza realizzato dal Ministero della Salute.



