Consiglio comunale Trento, nel 2024 approvate 67 delibere

Nel 2024, il Consiglio comunale di Trento ha approvato 67 proposte di deliberazione, 49 mozioni e 31 ordini del giorno. I gruppi consiliari hanno usato risorse per 12.054 euro sui 40.000 euro a disposizione. E quanto emerge dalla relazione annuale dell'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, composto dal presidente Paolo Piccoli (Campobase) e dal vicepresidente Vittorio Bridi (del gruppo misto).

"Nel corso del 2024, il Consiglio comunale di Trento ha affrontato diverse tematiche strategiche per la città attraverso le sue deliberazioni. Un focus significativo è stato posto sulla programmazione economico-finanziaria; in ambito di servizi all'infanzia, sono state prese decisioni rilevanti riguardo l'istituzione e la gestione di diversi nidi d'infanzia, tra cui il servizio sperimentale 0-6; il Consiglio ha deliberato importanti decisioni sul trasporto pubblico, tra cui la proroga del servizio con Trentino Trasporti spa e l'implementazione del sistema Bus Rapid Transit. Sono state adottate varianti al Piano regolatore generale e approvato il Piano del verde urbano", ha riportato nella sua relazione Piccoli.

Tra le attività effettuate del Consiglio, come consuetudine, vi sono state anche iniziative di formazione ed educazione civica dedicate alle scuole, ma anche culturali o sociali a favore della cittadinanza.



