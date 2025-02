Cinque feriti nello scontro fra auto sull'A22 a Bolzano nord

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in uno scontro fra auto sulla carreggiata sud dell'Autostrada del Brennero, nei pressi di Bolzano Nord. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale, sono arrivati i mezzi di soccorso che hanno trasportato il ferito più grave all'ospedale di Bolzano e gli altri in quello di Bressanone. La carreggiata sud dell'A22 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi ed i lavori di ripristino.



