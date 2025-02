Sci: 'Snowpark Battle' Obereggen, Farina domina nel freestyle

Filippo Farina, Chiara Bordignon, Davide Boggio e Patrick Matordes. Questi i vincitori della "Snowpark Battle", gara di freestyle che si è svolta nel comprensorio Latemar Dolomites. La competizione, organizzata dall'ASV Skateproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata da Andrea Coppola in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar SpA, ha visto Filippo Farina primeggiare nella categoria sci freestyle, Chiara Bordignon nella categoria snowboard femminile e Davide Boggio e Patrick Matordes aggiudicarsi il terzo posto nella categoria snowboard maschile. Vincitori e partecipanti hanno dato vita a spettacolari esibizioni sia sui rail che sulla linea di salti.

«Siamo soddisfatti per la grande partecipazione alla gara rivelatasi combattuta ed emozionante», evidenziano il presidente Larcher e Coppola. «Il prossimo evento» conclude Andrea Coppola «si svolgerà sabato 8 marzo con una gara di Freestyle a tema primaverile per snowboarder e freeskier, seguita dal Beach Party, frutto della collaborazione tra la nostra associazione, la società impianti Obereggen Latemar SpA e gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura"».





Riproduzione riservata © Copyright ANSA