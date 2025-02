Campobase porta a Trento amministratori della Rete di Trieste

Campobase porterà a Trento la "Rete di Trieste", il network di amministratori locali di ispirazione cristiana nato in occasione della 50/a Settimana sociale del luglio 2024. Lo farà con un evento che si svolgerà sabato primo marzo in Sala inCooperazione, e che si aprirà alle 9.30 con una riflessione sulla "Crisi della democrazia e della rappresentanza", con il coordinatore della Rete Francesco Russo, la presidente del Csv Lazio Cristina De Luca e l'ex presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai.

"Siamo ancorati alla storia del nostro territorio, ma guardiamo oltre. Guardiamo a livello nazionale ed anche europeo, oserei dire", ha spiegato la segretaria di Campobase Chiara Maule in conferenza stampa nello spazio Bigaran, a Trento. "Il Partito democratico e la sinistra da soli non riescono a governare l'Italia e a mandare a casa le nostre destre. Noi pensiamo che distinti ma insieme si possa costruire un'alternativa politica a quella che governa l'Italia e la nostra Provincia".

"Anche in Trentino il problema dell'astensionismo sta salendo, ma abbiamo l'ambizione di dire ai cittadini che la buona politica c'è ancora", ha aggiunto il presidente di Campobase Paolo Piccoli, che ha sottolineato l'impegno di tanti giovani nella politica. "Sono convintamente nella prospettiva di quello che De Gasperi chiamava il ponte delle generazioni: bisogna trasmettere esperienza e disponibilità, ma bisogna anche che siano le nuove generazioni a prendere in mano il proprio destino. Il primo marzo si inserisce in un percorso di radicamento territoriale di Campobase e di molte altre forze che si rifanno al cattolicesimo politico e al riformismo. Esperienze venute dal basso, che hanno il bisogno di confrontarsi".

Dopo confronti con amministratori locali da tutta Italia, sabato primo marzo le conclusioni saranno affidate ad Enresto Maria Ruffini, avvocato ed ex direttore dell'Agenzia delle Entrate.



