Abitare 2025, la giunta approva il disegno di legge

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il disegno di legge "Abitare 2025", che riforma le norme in materia di edilizia abitativa agevolata, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello della contribuzione pubblica. L'obiettivo del provvedimento, ha ribadito il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, "è riservare più alloggi per i residenti ed anche recuperarne".

L'esecutivo ha accolto alcune osservazioni pervenute dal Consiglio dei Comuni, ma non l'obiezione alla norma che, con il convenzionamento, destina le nuove costruzioni unicamente ai residenti. "Stiamo discutendo dell'overtourism, che ha fatto esplodere i prezzi ed i canoni per chi vive e lavora qui - ha spiegato Kompatscher - perché dovremmo continuare così per i nuovi alloggi, tanto più se i terreni edificabili sono così pochi?" Tra le osservazioni accolte, ha riferito ancora il presidente della Provincia, una riguarda la possibilità del contributo pubblico anche per gli alloggi a prezzo calmerato: "È stato un errore non averlo previsto per questa forma che dovrebbe essere la più conveniente per l'utenza finale, perché permette anche costruzioni in forma condominiale".

"Oltre a questo - ha aggiunto Kompatscher - c'è il tema del costruire nell'interrato, con la possibilità di utilizzare, almeno in parte, anche queste costruzioni per fini abitativi in quanto rispettino, ovviamente, le norme sull'igiene".

Le modifiche saranno integrate nel testo del disegno legge che verrà, quindi, trasmesso alle commissioni competenti del consiglio provinciale.



