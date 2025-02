Topo d'appartamento scappa, ma la Polizia lo arresta in ospedale

Un uomo di 23 anni è stato arrestato la scorsa notte dalla Polizia di Trento in seguito ad una effrazione: è già stato denunciato per tentato furto aggravato e minaccia aggravata e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato condotto presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo in attesa dell'udienza di convalida.

È l'epilogo della movimentata serata di domenica vissuta da due ragazzi in affittato in un appartamento del centro a Trento.

I due hanno trovato un giovane, di cittadinanza marocchina già noto alle Forze dell'ordine e richiedente protezione internazionale, che frugava nei propri cassetti: una volta scoperto, l'uomo ha minacciato la coppia con un sasso per coprirsi la fuga.

Il ladro era riuscito a impossessarsi del cellulare della ragazza e di alcune carte di credito della coppia, ma per riuscire a fuggire all'esterno dell'abitazione ha dovuto abbandonare un borsone che, tra le altre cose, conteneva anche una pistola giocattolo con tappo rosso.

La chiamata al 112 ha innescato l'intervento delle Volanti, che, sulla base della descrizione fornita dai ragazzi, hanno individuato e riconosciuto il presunto ladro in ospedale, dove era stato trasportato dal personale del 118 per un'intossicazione da abuso di alcolici e sostanze stupefacenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA