Pusher arrestato in piazza Verdi a Bolzano

Un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato da una pattuglia della Questura di Bolzano in piazza Verdi. Deve infatti scontare una pena di anno e tre mesi.

Nell'agosto 2021, l'uomo venne arrestato in via Visitazione dopo aver minacciato con una pistola semiautomatica un altro cittadino straniero, suo rivale nella gestione dello spaccio di droga sulla "piazza" bolzanina; la successiva perquisizione domiciliare consentì il sequestro, a suo carico, di circa 150 dosi di hashish.

Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso a suo carico, ha emesso nei confronti del 34enne un decreto di espulsione dal territorio nazionale, che diverrà operativo una volta espiata la pena.

"Un altro trafficante è stato individuato in Città dalla Polizia di Stato ed è stato arrestato. Ciò a testimonianza di come il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt'altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere combattuta a tutti i livelli - ha sottolineato il Questore Sartori -. Questo sforzo comune non può e non deve venir meno, e ciò non solo, come si è detto, per i devastanti effetti che gli stupefacenti producono sui consumatori, in particolare su quelli di giovanissima età, ma anche per il contesto in cui il traffico di droga trova terreno fertile per la sua diffusione, così come per l'indotto criminale che genera in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull'ordine e la sicurezza pubblica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA