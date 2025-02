Lavori della variante di Pinzolo al via, dureranno 1.037 giorni

Sono partiti questa mattina con la consegna formale del cantiere gli attesi lavori della variante di Pinzolo, un'opera attesa da quarant'anni e che l'attuale Giunta provinciale ha individuato fra quelle "strategiche" per la mobilità del Trentino e che ricade sotto la responsabilità del commissario straordinario Massimo Bonenti, che ha approvato il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore per un totale di quasi 117, 6 milioni di euro.

La somma corrisponde all'importo dei lavori aggiudicati con la formula dell'appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera), ovvero 89.670.810,54 euro, a cui si aggiungono i quasi 28 milioni a disposizione per imprevisti e altri oneri.

I lavori e la progettazione esecutiva sono stati assegnati al "Consorzio Stabile Sac Costruzioni Scarl. La durata della realizzazione dell'opera è di 1.037 giorni.

"Oggi è una giornata importante, che vede l'avvio concreto di un'opera che il territorio attende da 40 anni e che serve a dare una migliorare la mobilità in una zona turistica molto rilevante. Un investimento inserito a pieno titolo nelle grandi opere finanziate dalla Provincia, per costruire un Trentino più moderno, efficiente e anche più accessibile per chi si avvicina alle nostre montagne", ha commentato il presidente Maurizio Fugatti, intervenuto assieme all'assessore Roberto Failoni, ai tecnici e ai rappresentanti del territorio.

La variante, che include quasi due chilometri in galleria, ha come obiettivo quello di eliminare il traffico dai centri abitati, ridurre l'inquinamento atmosferico, aumenta la sicurezza e contenere i tempi di percorrenza.



