In Trentino Alto Adige quasi solo mutui a tasso fisso

In Trentino-Alto Adige l'importo medio dei mutui richiesto per l'acquisto di un immobile è di 183.774 euro, mentre il valore medio del bene è di 322.503: entrambi i parametri sono nettamente superiori a quelli nazionali che si attestano a 140.463 e 225.151 euro. Lo rivela una analisi del portale di comparazione per le famiglie MutuiOnline.it, secondo il quale nel 2024 in regione la quasi totalità dei propri clienti (98,9%) ha deciso per il tasso fisso: lo scorso gennaio la quota ha raggiunto il 99,8.

Il fenomeno è legato alla progressiva riduzione dei tassi: nel 2023 quello fisso era stato scelto nel 92,4% dei casi, mentre nel 2022 si era attestato al 66,7%. Le richieste di trasferimento del finanziamento da una banca a un'altra per beneficiare delle condizioni più vantaggiose offerte dal nuovo istituto, sono aumentata e hanno superato il 40% (47% in gennaio), decisamente sopra la media nazionale (34,4%).

Anche le differenze fra le due province sono notevoli: in Alto Adige l'importo medio del mutuo è di 215.817 euro, mentre in Trentino si ferma a 166.622, mentre quello relativo al valore dell'immobile per il quale viene richiesto il finanziamento è di poco meno di 395.500 in provincia di Bolzano e poco più di 283.500 in quella di Trento.

L'età media di chi si rivolge a un istituto di credito è sotto la media italiana: si è attestata sui 39 anni nel 2024 contro i 39 e 8 mesi del resto del Paese.



