In estate i lavori per un parco fluviale sul Fersina a Trento

Il Comune di Trento, in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell'ateneo locale, avvierà entro l'estate i lavori di realizzazione di un parco fluviale sul torrente Fersina, nella zona di confluenza con il rio Salè. L'iniziativa, presentata in una conferenza stampa, si propone di favorire l'avvicinamento all'alveo della cittadinanza e migliorare la qualità ambientale. L'opera si inserisce nel progetto europeo "Bio Value", che mira a integrare la biodiversità nella pianificazione territoriale, superando l'idea di una protezione circoscritta alle sole aree protette.

L'intervento prevede delle opere di rimodellazione, naturalizzazione dell'alveo e creazione di percorsi pedonali e ciclabili in connessione con il giardino Alexander Langer.

Verranno creati degli accessi all'alveo, con la riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici, in modo da favorire la biodiversità, migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio e rendere il torrente un elemento integrato e fruibile della città.

I lavori per la costruzione di un accesso gradonato e di una rampa inizieranno entro la prossima estate. Sono poi previste la riqualificazione delle isole ghiaiose e la creazione di un'area verde con percorsi transitabili. L'intervento include anche la de-cementificazione del tratto di confluenza con il rio Salè, per rendere il corso più sinuoso e migliorare la qualità delle acque e l'habitat fluviale. Saranno inseriti dei massi per facilitare l'attraversamento e migliorare l'ossigenazione dell'acqua e sarà predisposta una protezione con ringhiere e cartellonistica di sicurezza. È prevista la creazione di una "controfacciata" sull'argine sinistro per favorire la colonizzazione di specie vegetali e animali tipiche dell'ecosistema fluviale.

Dopo il primo intervento, sono in programma nuove azioni per creare un vero parco fluviale, che includerà ulteriori interventi di rinaturalizzazione, il miglioramento dell'illuminazione e l'inserimento di dispositivi di sicurezza per garantire la fruizione dell'area in totale tranquillità.





