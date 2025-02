Ghiacciai, Western e Argentina al 73/o Trento film festival

Il 73/o Trento Film Festival (25 aprile - 4 maggio) ha anticipato il nuovo manifesto, lo scatto " L'urlo del ghiacciaio" del fotografo brasiliano Sebastião Salgado, l'omaggio al genere "Western" di montagna con cinque proiezioni specifiche e "Destinazione… Argentina", il focus su una terra di migrazioni e alpinismo che segue l'Irlanda, protagonista la scorsa edizione, e nel cui programma cinema compaiono diverse anteprime internazionali e due restauri.

Con "Ghiacciai" - scelta nell'anno internazionale dei ghiacciai - Salgado sarà protagonista di una delle mostre del 2025, ospitata tra il 12 aprile e il 21 settembre al Mart di Rovereto e tra il 12 aprile e l'11 gennaio dal Muse di Trento.

La montagna ibernata della fotografia di Salgado è quella di Kluane Park in Canada.

Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico del Trento Film Festival, ha chiarito che i cinque film dedicati all'epopea del West "ricordano come il genere più rappresentativo del cinema americano non sia solo deserto, sole e praterie", proprio nell'anno del centenario della nascita di registi quali Sam Peckinpah, scomparso nel 1984, e Robert Altman, morto nel 2006. I film sono: The Last Of The Mohicans (L'ultimo dei Mohicani) di Maurice Tourneur e Clarence Brown, musicato dal vivo a Trento, The Far Country (Terra lontana), di Anthony Mann, Ride The High Country (Sfida nell'Alta Sierra), Mccabe & Mrs. Miller (I compari) di Robert Altman e Jeremiah Johnson (Corvo rosso non avrai il mio scalpo!), di Sydney Pollack.

"Se le montagne sono delle vere e proprie sentinelle dei cambiamenti climatici in corso, i ghiacciai sono gli indicatori migliori per monitorarne la drammatica evoluzione", ha ammonito il presidente Mauro Leveghi, che ha ricordato come secondo un gruppo di ricercatori entro fine secolo potrebbero venire persi dal 69% al 92% dei ghiacci alpini.

L'edizione di Bolzano del Film festival è in programma tra il 3 e il 7 giugno, quella primaverile, e tra il 22 e il 23 ottobre, quella autunnale.



