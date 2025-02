Due donne di 77 e 80 anni investite da una betoniera a Torbole

Una betoniera ha investito questa mattina due anziane donne in via Strada Granda a Torbole.

Entrambe, una di 80 e l'altra di 77 anni, sono state soccorse sul posto e poi trasportate in codice rosso all'ospedale S.

Chiara di Trento con l'elicottero di Trentina emergenza.

Ancora da accertare la dinamica dei fatti, avvenuti prima delle 9.30 di oggi, e dei quali si stanno occupando i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Riva del Garda, che assieme ai sanitari arrivati in ambulanza hanno impiegato oltre un'ora per liberare le due donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA