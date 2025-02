Uomo travolto nella notte da un gatto delle nevi, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 36 anni, che la scorsa notte è stato travolto da un gatto delle nevi in val Badia. L'incidente si è verificato verso le due di notte su una pista di La Villa.

Non è ancora noto cosa il cittadino italiano facesse a quell'ora sulla pista. Durante i lavori di manutenzione di notte è severamente vietato percorrere le piste da sci. Il conducente del gatto delle nevi non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Croce bianca con il medico d'urgenza. Il ferito, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Bolzano con ferite agli arti inferiori.



