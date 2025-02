Tennis: Jannik Sinner è tornato a Sesto Pusteria

Jannik Sinner, sfruttando lo stop forzato, è tornato a Sesto Pusteria per alcuni giorni di relax sulla neve. Un turista croato ha pubblicato infatti su Instagram una foto che lo ritrae con il numero uno del tennis, con il commento "Oggi ho una compagnia speciale per sciare". Come riporta il portale news Sportnews.bz, il 23enne questa mattina ha fatto qualche pista nel centro sciistico Tre Cime, che si trova letteralmente davanti al portone di casa dei Sinner.

Nei giorni scorsi i compaesani hanno affisso un grande striscione sulla Casa delle Montagne, per esprime la solidarietà di Sesto a Jannik Sinner. "Sexten is always Proud of You" è il messaggio a testimonianza.



