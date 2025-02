Senatrice Aurora Floridia aderisce ai Verdi altoatesini

Dopo i passaggi formali a Roma, la Senatrice Aurora Floridia ha annunciato ufficialmente a Bolzano la sua adesione al partito dei Verdi altoatesini e al gruppo delle Autonomie in Senato.

"Sono felice e onorata di entrare a far parte della famiglia dei Verdi Grüne Vërc altoatesini, che ringrazio per la fiducia riposta. Sono certa che la collaborazione sarà proficua, a beneficio delle persone e dei territori che rappresentiamo, convinta che oggi più che mai sia fondamentale fare squadra e unire le forze. Entusiasta di questo passo, insieme ai Verdi Grüne Vërc altoatesini ma anche alle colleghe e ai colleghi del Gruppo per le Autonomie al Senato potrò affrontare al meglio e con rinnovata carica e determinazione le tematiche ambientali e i progetti a cui sto lavorando da inizio mandato in Italia e in Europa", ha dichiarato la senatrice durante il suo intervento.

I co-portavoce dei Verdi altoatesini, Luca Bertolini e Elide Mussner, nel presentare Aurora Floridia ai presenti, hanno espresso grande soddisfazione per l'ingresso della Senatrice nel partito, definendo la sua adesione un'importante opportunità per rilanciare la politica sociale, ambientale e territoriale del movimento. "La sua esperienza, il suo impegno sul territorio, al Senato e in Europa sono perfettamente in linea con i valori che rappresentiamo e porta un valore aggiunto nelle politiche con cui ci confrontiamo a tutti i livelli".



