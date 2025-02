Raid notturno in un'autofficina a Bolzano, sarà espulso

E' stato arrestato per furto aggravato ed è stato scortato al Cpr Corelli di Milano un cittadino marocchino 33enne, senza fissa dimora, sorpreso l'altra notte dai titolari di un'autofficina a Bolzano. I titolare avevano notato la presenza dell'uomo grazie al sensore di movimento della telecamera di videosorveglianza. Con non poche difficoltà sono riusciti a trattenere l'uomo, fino all'arrivo della pattuglia. Il malvivente aveva forzato un furgone dell'autofficina e quattro vetture di clienti.

"La tempestiva richiesta di intervento effettuata dai titolari di una Autofficina è risultata fondamentale al fine di individuare, arrestare ed espellere dal Territorio Nazionale un delinquente pluri-recidivo - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. Una delle priorità delle forze di polizia, infatti, è quella di dare immediatamente una risposta alle richieste dei cittadini, agendo con celerità per individuare ed assicurare alla Giustizia coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza".





