Poliziotta transgender picchiata a calci e pugni a Trento

Una poliziotta di 53 anni, che sta ultimando il percorso di transizione sessuale da uomo a donna, è stata picchiata a calci e pugni da avventori di un locale a Trento. L'aggressione - riporta la stampa locale - è avvenuta alle 3 di notte del 15 febbraio.

L'agente, fuori servizio e in abiti civili, è stata offesa da tre giovani ultras, che si trovavano nel locale, e ha risposto con uno schiaffo, da lì è partito il violento pestaggio. La vittima a un certo punto è riuscita a lasciare il locale e in macchina si è recata al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, dove le sono stati applicati 18 punti di sutura. La prognosi è di trenta giorni.

Gli aggressori sarebbero ultras di una tifoseria violenta della locale squadra di calcio. La poliziotta, da oltre dieci anni, non lavora in città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA