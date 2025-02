Paga all'apres-ski con banconote false, denunciato

Pagava con banconote contraffatte il corrispettivo di consumazioni alcoliche, negli apres-ski di Brunico. A identificare e denunciare in stato di libertà un cinquantaquattrenne dell'alta Pusteria, i Carabinieri di Brunico, che hanno condotto le indagini ed individuato l'uomo, il quale approfittando dell'oscurità e dell'affollamento tipico di tali esercizi pubblici in un periodo di alta stagione turistica, aveva ordinato una bevanda, pagando con una banconota da 20 euro contraffatta.

Durante le passate festività natalizie, Il titolare di un apres-ski, dopo essere "caduto nel tranello", ha richiesto l'intervento dei militari che, dopo aver visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nel locale, e aver sentito le testimonianze di diversi avventori oltre che del barista che materialmente aveva ricevuto in pagamento la banconota contraffatta, hanno dato inizio agli accertamenti del caso, conclusisi positivamente con la denuncia in stato di libertà del pusterese.

Nel corso delle indagini, ed in seguito alla perquisizione delegata dall'Autorità Giudiziaria bolzanina, i carabinieri hanno rinvenuto presso l'abitazione dell'indagato, complessivamente 88 banconote di diverso taglio, tutte abilmente contraffate e pronte per essere "spese" sul mercato pusterese, per un importo di diverse migliaia di euro.



