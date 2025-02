Fugatti, 'non c'è spazio per la violenza e il sopruso'

"Abbiamo sempre dichiarato inammissibile ogni forma di violenza e discriminazione nella nostra comunità e questo messaggio è ancora più urgente di fronte ad un episodio inaccettabile, per il quale esprimiamo la massima vicinanza di tutte le istituzioni alla persona che è stata vittima dell'aggressione. Lo diciamo con forza: non c'è spazio per la violenza, il sopruso, la discriminazione e nemmeno per i tentativi di accostare atti e idee di intolleranza allo sport in qualsiasi forma. Una dimensione, quest'ultima, che deve rimanere di piena libertà e inclusione, per tutti, specie per per le famiglie, i giovani e tutti gli appassionati". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti esprime la ferma condanna dell'episodio e la vicinanza delle istituzioni alla poliziotta vittima dell'aggressione transfobica.



