Fiamme in una una cabina di trasformazione a Bolzano

Questa mattina di sabato, poco prima delle ore 08:00, i Vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono stati allertati a seguito dell'insorgere di un incendio in una cabina di trasformazione in città. Un trasformatore ha preso fuoco e i residenti hanno riferito di aver udito diversi forti colpi. Sul posto era evidente un notevole sviluppo di fumo. Una volta sul posto le squadre di intervento sono riuscite a portare l'incendio sotto controllo.

Un condominio annesso alla cabina è stato evacuato per precauzione durante lo svolgimento delle operazioni di spegnimento. Dopo mezz'ora, tutti gli abitanti hanno potuto rientrare nell'edificio. Non si sono registrati feriti. Le squadre intervenute hanno combattuto rapidamente l'incendio utilizzando un agente estinguente adeguato. Nella zona circostante si è verificata un'interruzione della corrente elettrica, e il fornitore di energia è già al lavoro per ripristinare la fornitura. Anche la Polizia municipale di Bolzano era presente sul posto.



