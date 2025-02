Scioperi, revocato quello del 22 e 23, confermato il 24

Destini opposti per gli scioperi dei trasporti proclamati per il 22, 23 e 24 febbraio: revocato quello nazionale di sabato e domenica, confermato quello di Trentino Trasporti di lunedì. Lo ha ufficializzato il Servizio mobilità pubblica della Provincia di Trento in seguito all'intervento della Commissione di garanzia.

Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord indetto dalle 21.00 di sabato 22 alle 20.59 di domenica 23 febbraio è stato annullato, mentre quello di Trentino Trasporti indetto per lunedì 24 febbraio avrà luogo regolarmente.

Lunedì il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti Spa garantiranno il servizio nelle fasce orarie tra le 5.30 e le 8.30 e tra le ore 16 e le 19.00.

Le corse iniziate all'interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: quelle del servizio urbano/funivia Trento-Sardagna proseguiranno fino al capolinea, mentre quelle del servizio extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il "cambio autobus" come indicato nel libretto orario)/ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e servizio sostitutivo ferrovia Trento-Borgo-Bassano) continueranno fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva. In una nota, il Servizio mobilità ha ricordato anche che l'adesione del personale di Trentino Trasporti all'ultimo sciopero della stesa durata indetto dalla Usb era stata del 12,22%.



