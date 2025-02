Scioperano i metalmeccanici, disagi per le prenotazioni al Cup

Si stanno verificando disagi nelle prenotazioni al Cup telefonico delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica, a causa dell'adesione degli operatori allo sciopero nazionale dei metalmeccanici, associazione di categoria a cui fa riferimento anche il personale del call center del Cup. Lo comunica Apss in una nota.

Si consiglia di utilizzare il Cup online o l'App TreC+ per le prestazioni prenotabili online e di attendere la giornata di domani per le prestazioni non urgenti. Apss - sottolinea ancora la nota - si scusa per il disagio.



