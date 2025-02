Riqualificazione acquedotti, in Trentino 10 bandi per 40 milioni

L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha pubblicato otto gare da 30.811.293 euro totali per la riqualificazione degli acquedotti di Pinzolo, Tione di Trento, Tenno, Tre Ville, Giustino, Bocenago, Vallelaghi e Cavedine. Altri due bandi, che coinvolgono i Comuni di Predaia e Baselga di Piné, saranno pubblicati lunedì. L'investimento per questi dieci progetti è di quasi 40, 2 milioni di euro. Il dato è stato riportato nella conferenza stampa post Giunta dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e dall'assessora all'ambiente e all'agricoltura Giulia Zanotelli.

"Veniamo da un anno in cui l'acqua è stata tanta. Due, tre anni fa però c'era il tema della siccità al quale era legato quello della modernizzazione dell'impiantistica e della necessità di utilizzare l'acqua pubblica nel miglior modo possibile per minimizzare le perdite d'acqua", ha esordito Fugatti. In quel momento, ha ricordato il presidente della Provincia di Trento, "si era parlato di investimenti su due fronti: quello dei Consorzi irrigui, una tematica importante su cui si sta lavorando, e quello degli acquedotti, per i quali era stimato un investimento di circa 250.000 euro".

In una seconda fase, al Trentino sono stati accordati 110 milioni di euro del Pnrr per la sistemazione degli acquedotti per un totale di 19 progetti in 28 Comuni. Una cifra che, ha aggiunto l'assessora Zanotelli, "sicuramente fa respirare.

Abbiamo ulteriori progetti che sono stati ammessi ma non finanziati dal Pnrr per mancanza di risorse su questa misura, però abbiamo stanziato 15 milioni di euro come prima tranche sul fondo di rilevanza provinciale. Con i protocolli che andranno avanti nei prossimi anni, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze dei Comuni, l'obiettivo è andare ad integrare ulteriormente le risorse di questo fondo".

I progetti, ha aggiunto il direttore generale della Provincia Raffaele De Col, "saranno tutti in appalto entro fine febbraio e aggiudicati entro la prima settimana di marzo", e da maggio "ci saranno 120 milioni di euro di lavori in corso".





