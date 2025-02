Prevenzione cardiovascolare gratuita con il Jumbo truck

Tra sabato 22 e lunedì 24 febbraio febbraio fa tappa a Trento in piazza Santa Maria Maggiore tra le 9 e le 19 il "Truck tour banca del cuore 2024-2025" della Campagna Nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri che rientra nel più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare.

Il Jumbo Truck della Banca del cuore è in viaggio dallo scorso ottobre e terminerà in aprile il proprio itinerario attraverso l'Italia dopo aver toccato 28 città per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad una visita cardiologica completa e gratuita.

Lo screening include quello di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico, la stampa dell'elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart, lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri con una sola goccia di sangue (colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo Hdl, rapporto colesterolo Hdl/Ldl, colesterolo Ldl, colesterolo non Hdl, glicemia fast, emoglobina glicata e ericemia.

E, ancora, la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare, la consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore e il rilascio della card BancomHeart attiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA