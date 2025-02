Premio l'Adige: Felicetti è l'imprenditore dell'anno

Riccardo Felicetti, ceo di Pastificio Felicetti, è il vincitore della seconda edizione del "Premio l'Adige" dedicato al manager/imprenditore dell'anno. Il riconoscimento, nato per celebrare l'eccellenza economica di un territorio che da sempre coniuga qualità e sostenibilità, è stato assegnato all'unanimità dalla giuria composta da Pierluigi Depentori (direttore dell'Adige), Michela Baldessari (direttrice di Radio Dolomiti), Mirco Marchiodi (direttore dell'Alto Adige) e Mauro Keller (direttore di Tv33).

Il premio è stato assegnato a Riccardo Felicetti con la seguente motivazione: "Per aver saputo portare il Pastificio Felicetti dalla val di Fiemme a una dimensione internazionale, bandiera del prodotto italiano più conosciuto in tutto il mondo, mantenendo ben salde e con orgoglio le radici in Trentino. Un mix di innovazione e tradizione, di territorio e sostenibilità, in grado di essere un vanto trentino nel mondo".

Per quanto riguarda il riconoscimento alla Startup dell'anno, organizzato in collaborazione con Sparkasse, la scelta della giuria ha premiato Bikeflip, giovane azienda insediata in Progetto Manifattura a Rovereto. Per Bikeflip, che aveva ricevuto anche il maggior numero di segnalazioni da parte dei lettori dell'Adige, la motivazione del premio è la seguente: "Per avere saputo innovare nel profondo il settore delle bici dando vita ad un marketplace tematico capace in breve tempo di affermarsi in tutta Europa rivolgendosi ad un pubblico variegato che va dai professionisti del settore fino ai semplici appassionati".

Il premio "People First", ideato in partnership con Praxi, è andato alla responsabile HR di Dolomiti Energia Marica Massaro con la seguente motivazione: "Per avere saputo mettere le persone al centro del progetto HR dando valore all'ascolto e puntando ad un percorso condiviso per arricchire l'intero Gruppo aziendale, anche attraverso un miglioramento del work-life balance. E puntando nel contempo a ricercare nuovi talenti per premiare attitudine ed eccellenza".

Infine il premio "Manager emergente", organizzato con Accademia d'Impresa, è andato ad Andrea Nardelli, direttore generale di Aquila Basket. La motivazione: "Per avere contribuito a sviluppare un approccio manageriale in una società sportiva professionistica, facendola crescere fino a portarla non solo ai vertici agonistici ma posizionandola come player di riferimento dell'intera comunità trentina, nello sport come nel sociale".

La consegna dei premi si è tenuta alle Cantine Rotari di Mezzocorona, alla presenza di un ospite speciale quale l'imprenditore Nerio Alessandri, presidente e ceo di Technogym, e di numerose autorità del mondo istituzionale ed economico trentino.



