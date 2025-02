Pianificazione e visione strategica per passaggio generazionale

"Il passaggio generazionale è un momento delicato, ma inevitabile, nella vita di ogni impresa. È un processo che richiede una pianificazione accurata, una visione strategica e la capacità di saper valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle generazioni precedenti, aprendosi al contempo all'innovazione e al cambiamento". Lo ha detto a Trento in occasione del primo incontro "R-evolution - Passaggio Generazionale" Francesco Orefice, presidente provinciale del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria.

Alessandro Lunelli, vicepresidente di Ferrari Trento e Surgiva e Ceo di Tenute Lunelli, ha portato la sua testimonianza offrendo un esempio concreto non solo di come affrontare il passaggio generazionale in modo efficace, ma anche di come valorizzare la storia e le tradizioni dell'azienda aprendosi allo stesso tempo all'innovazione e al cambiamento.

Il Italia il "cambio del testimone" ha ripercussioni negative sul tessuto imprenditoriale: circa il 10% dei fallimenti delle aziende deriva dalla mancata pianificazione e gestione del passaggio generazionale. Di più: per quasi un terzo delle imprese il processo coincide con la cessazione dell'attività.





