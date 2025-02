Kompatscher, a breve l'incontro con Meloni sull'autonomie

Potrebbe essere a breve superato lo stallo nelle trattative tra Bolzano e Roma per il ripristino dell'autonomia, prospettato in occasione del suo insediamento dalla premier Meloni. A dicembre il tavolo tecnico aveva concluso i suoi lavori, ora la presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato che per la prossima settimana è previsto un ulteriore passaggio interno, mentre presumibilmente la prima settimana di marzo potrebbe svolgersi l'atteso incontro tra la premier Meloni e il governatore Arno Kompatscher. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma in occasione di una conferenza stampa sul primo anno di attività della giunta provinciale.

Kompatscher ha ribadito l'impegno dell'esecutivo per la sostenibilità ecologica, economica e sociale e contro il caro vita in Alto Adige, anche alla luce del rinnovo contrattuale.

Interpellato dai cronisti, Kompatscher ha ribadito le sue critiche alla partecipazione del suo vice Marco Galateo di Fdi a una fiaccolata del Comitato 10 febbraio. "Quando si è reso conto che la manifestazione non era solo partecipata ma praticamente dominata da Casapound, forse sarebbe stato il caso di lasciarla", ha detto Kompatscher, parlando di una "errata valutazione". Il governatore, in questo contesto, ha citato il presidente Mattarella sull'importanza di ricordare le vittime delle Foibe senza strumentalizzazioni.



