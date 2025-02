I prezzi crescono ancora, Trento tra le città più care d'Italia

Per il secondo mese consecutivo Trento si conferma tra le città più care d'Italia. Secondo l'Istat, infatti, a gennaio i prezzi nella nostra provincia sono cresciuti del 2,1% su base annua, al di sopra della media nazionale che si è fermata a +1,5% in base all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività. Aumenti ancora più consistenti a Bolzano che resta la città con gli incrementi maggiori di tutta la penisola.

Nel dettaglio - sottolinea una nota di Cgil, Cisl e Uil del Trentino - sempre in base all'indice Nic di Istat, le spese che crescono maggiormente su base annua sono i prodotti alimentari, le spese per l'abitazione, quelle legate a ristorazione e alberghi e altri servizi. Significativo notare come negli ultimi cinque anni in Trentino l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari abbia raggiunto il 28,2%, mentre le spese per la casa e l'energia siano cresciute addirittura del 42,7%.

Complessivamente dal gennaio 2020 ad oggi le famiglie trentine hanno subito un aumento dei prezzi generali pari al 21,3% contribuendo così a rendere più poveri molti nuclei familiari nella nostra provincia, tanto che Istat nel 2023, ultimo dato disponibile, registrava la crescita delle persone in povertà relativa al 9,3% del totale della popolazione, superando così quota 50 mila persone in condizione di bisogno.

In questo scenario - proseguono i segretari provinciali delle tre sigle sindacali, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher - la priorità della Giunta provinciale deve essere quella di sostenere il reddito delle famiglie, favorendo la contrattazione collettiva di secondo livello e ampliando i meccanismi partecipativi, investendo in politiche abitative per abbattere i costi delle case diventate un lusso per molti lavoratori e lavoratrici, aggiornando all'inflazione reale le misure del welfare provinciale, a cominciare dall'assegno unico, approntando urgenti misure contro il caro energia.



