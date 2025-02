Cugine pattinatrici morte in incidente, accusa chiede un anno

La Procura di Trento ha chiesto la condanna a un anno di carcere per omicidio stradale a carico del camionista e della madre delle due cugine, rispettivamente di 9 e 17 anni, che persero la vita in un incidente stradale sulla corsia sud dell'A22 il 27 ottobre 2017. Lo apprende l'ANSA. La requisitoria dell'accusa è avvenuta nell'ambito del processo dibattimentale davanti al giudice del Tribunale di Trento.

La donna, che aveva a bordo la sorella e le rispettive figlie, stava rientrando a Torino da Merano, dove le cugine avevano partecipato alla "Coppa dell'amicizia" di pattinaggio.

Nel violento scontro con un tir persero la vita la figlia dell'imputata, di 9 anni, e la nipote, di 17, promesse del pattinaggio di figura, mentre la sorella rimase gravemente ferita.

Nel processo, quale imputato, c'è anche il camionista del tir con il quale avvenne lo scontro. La prossima udienza è fissata per il 24 marzo.



