Vaia People,da Trentino nuova vita a alberi colpiti dal bostrico

Un esempio di economia circolare e della rinascita del territorio: sono i supporti di ricarica ecosostenibili per dispositivi elettronici, denominati Vaia People, realizzati interamente con il legno danneggiato dal bostrico sviluppati dalla startup trentina Bcorp Vaia, fondata nel 2019 dopo la tempesta che aveva abbattuto 42 milioni di alberi nel nord-est del Paese.

Il bostrico tipografo è un insetto che sta devastando migliaia di ettari di boschi in tutto il mondo. A causa del cambiamento climatico (1.899 eventi estremi solo tra gennaio e metà settembre dello scorso anno) e, in particolare, delle tempeste, si sono create le condizioni favorevoli alla proliferazione di questo parassita che tra il 2019 al 2023 ha attaccato circa 34.000 ettari di foreste italiane, distruggendo circa sette milioni di metri cubi di legname.

L'azienda nata da un'idea di Federico Stefani e portata avanti assieme a Paolo Milan e Giuseppe Addamo aveva restituito una seconda vita al legno delle piante abbattute dalla tempesta del 2018 con l'amplificatore Vaia Cube premiato anche da Forbes Under 30, ha rilanciato l'uso degli alberi, questa volta di quelli colpiti dal bostrico, con tre nuovi prodotti. Si tratta dei Vaia People, supporti in legno di abete di 23, 18 e 13 centimetri progettati per la ricarica di smartphone, cuffie wireless e Apple watch. Per ogni prodotto venduto, la startup pianta un nuovo albero nelle aree colpite (fino a qualche mese fa erano già oltre 100.000), contribuendo al ripristino degli ecosistemi boschivi.

Vaia People rappresenta, informa una nota, un "modello virtuoso di economia circolare, a km 0, che, partendo dal recupero degli alberi danneggiati, ha coinvolto artigiani locali, università del territorio e ha creato intorno a sé una community di più di 150.0000 persone".

"Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le comunità e i territori italiani coinvolgendo artigiani locali e giovani, valorizzando le materie prime e rigenerando i territori attraverso la creazione di prodotti funzionali e dal design innovativo", ha sintetizzato Stefani.



