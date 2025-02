Sms falsi, truffa da oltre 3.000 euro ad una donna altoatesina

I carabinieri della Stazione di San Candido hanno denunciato due italiani di origine napoletana responsabili di una truffa ai danni di una donna altoatesina perpetrata attraverso l'invio di sms falsi, mirati ad ottenere l'accesso non autorizzato ai servizi di Home Banking.

L'episodio - comunica una nota dell'Arma - ha visto la malcapitata ricevere sul proprio cellulare un sms apparentemente legittimo, il quale conteneva un link per effettuare le solite urgenti verifiche relative al proprio conto corrente bancario.

Cliccando sul link, la vittima è stata indirizzata su un sito fraudolento, che imitava in modo convincente il portale ufficiale della Banca. Dopo aver inserito i propri dati, la donna è stata contattata da un'operatrice, che sotto false pretese, l'ha indotta ad effettuare due bonifici su conti correnti intestati ad altri due complici, per un totale di 3.595 euro.

Le successive indagini condotte dai Carabinieri, a seguito della denuncia della donna, che aveva compreso di essere caduta in una truffa, hanno permesso di risalire rapidamente agli intestatari dei conti correnti destinatari dei bonifici, portando alla denuncia dei responsabili della truffa. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni e le banche, sono stati avviati ulteriori accertamenti per garantire la sicurezza dei clienti e prevenire futuri tentativi di frode.

I Carabinieri invitano i cittadini a prestare massima attenzione a messaggi sospetti ed a non cliccare su link o fornire informazioni personali su siti web non verificati. È fondamentale contattare direttamente la propria banca in caso di dubbi od anomalie



