Rubano l'auto ad un carabiniere e tentano il furto in farmacia

Hanno rubato un'auto ad un carabiniere e poi hanno tentato un furto in farmacia, ma sono stati fermati da polizia e carabinieri dopo un tentativo di fuga. È accaduto in Alto Adige la scorsa notte, intorno alle 3, quando la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Silandro ha segnato alle pattuglie presenti in zona di un furto in atto in una farmacia di Castelbello - Ciardes. Poco dopo i militari della Stazione di Laces hanno intercettato una Fiat Punto in fuga ad altissima velocità in direzione di Merano.

L'auto era stata rubata qualche ora prima a Silandro ad un carabiniere in servizio presso la locale Compagnia.

L'auto in fuga ha imboccato la super strada MeBo, dove, grazie ai posti di blocco organizzati all'altezza dello svincolo di Appiano, poliziotti e carabinieri hanno tolto ai malviventi ogni possibilità di fuga. A quel punto i due fuggitivi hanno abbandonato l'auto ma sono stati bloccati da una 'volante' della Polizia e da una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Egna.

I due fermati, rispettivamente di 28 e 20 anni, entrambi cittadini marocchini richiedenti asilo politico, già conosciuti alle forze di polizia per il loro tutt'altro che invidiabile curriculum delinquenziale, devono rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre il questore, Paolo Sartori, ha immediatamente sollecitato la competente Commissione territoriale per i rifugiati a revocare ai due il regime di protezione internazionale per poter emettere nei loro confronti altrettanti decreti di espulsione.



