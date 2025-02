Poliziotti sciatori salvano turista canadese colpito da infarto

Salvataggio in quota ieri in pista: allertati da una segnalazione, gli agenti di Polizia del distaccamento sciatori "Colfosco Alta Badi" in servizio presso la stazione della seggiovia "Stella Alpina" e muniti di defibrillatore hanno soccorso uno sciatore canadese di 65 anni.

Giunti sul posto, l'amico del turista informava i poliziotti di un possibile infarto: privo di pulsazioni rilevabili al polso e alla carotide, l'uomo veniva trattato con la rianimazione cardio polmonare, ma considerata la gravità della situazione è stato necessario anche il ricorso al defibrillatore. Già dopo la prima scarica elettrica il turista riprendeva a respirare autonomamente, riuscendo successivamente anche a regolarizzare il battito cardiaco.

I poliziotti hanno quindi verificato la pulsazione in atteso dell'arrivo dell'elicottero. In seguito alle prime cure, i medici disponevano il trasporto all'Ospedale di Bolzano, dove, dopo ulteriori trattamenti e accertamenti, veniva dichiarato fuori pericolo di vita.

"Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai poliziotti anche in questa occasione: non dimentichiamo che la Polizia è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione", ha dichiarato il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori.





