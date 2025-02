Kompatscher e Mattle consegnano le onorificenze del Land Tirolo

Per il loro eccezionale impegno pubblico e privato a favore della comunità da questa e dall'altra parte del Brennero, il 20 febbraio il presidente del Land Tirolo Anton Mattle e il suo omologo altoatesino Arno Kompatscher hanno consegnato l'onorificenza del Land Tirolo a undici personalità. Tra di loro, anche tre altoatesini: la scrittrice Sabine Gruber, l'ex assessore ladino della Giunta provinciale altoatesina Florian Mussner ed il musicista Herbert Pixner.

Dopo la commemorazione del 215° anniversario della morte del combattente per la libertà tirolese Andreas Hofer al Bergisel e nella Hofkirche, la cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di membri del Governo del Land Tirolo e della Giunta provinciale altoatesina, del Consiglio del Land Tirolo e di altre personalità tirolesi nella Riesensaal della Hofburg di Innsbruck. Questo riconoscimento è uno dei più alti tra quelli conferiti dal Land Tirolo e viene assegnato a un massimo di dodici personalità all'anno.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha sottolineato: "Questo impegno per la cultura e la tradizione, nonché per l'attività economica, l'impegno per i nostri valori unificanti e l'assistenza attiva ai più deboli della nostra società creano comunità e coesione. Queste personalità eccellenti provenienti dal Tirolo settentrionale, orientale e meridionale sono per noi modelli luminosi. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento. Siamo orgogliosi di voi!".



